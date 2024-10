Guardia turistica, 55 visite al giorno. Pazienti assistiti dai giovani medici

In due mesi si sono presi cura di 1.430 pazienti, una media di 25 visite al giorno che ad agosto sono più che raddoppiate. Un grande lavoro quello dei 5 giovani medici che anche quest’estate, per il secondo anno consecutivo, grazie al Comune di Massa, in collaborazione con l’Asl, e alla Pubblica Assistenza Croce Azzurra Massa-Montignoso, hanno garantito il fondamentale servizio di guardia turistica dal 20 luglio fino al 15 settembre. Un presidio attivato l’ambulatorio di via delle Pinete alla Partaccia, presso la farmacia comunale, per garantire assistenza sanitaria ai numerosi turisti che affollano la costa durante l’estate vista la carenza di personale dell’azienda sanitaria. Cinque giovani medici messi a disposizione dalla Pubblica Assistenza e coordinati dal dottor Sante Pitruzzello, hanno coperto turni di 8 ore al giorno, per 7 giorni su sette. Dal 20 al 31 luglio sono state effettuate 293 visite ma è ad agosto che si è registrato il maggior afflusso con 1.059 pazienti visitati, e dall’1 al 15 settembre sono sono calati a 78. Tra le prestazioni erogate nell’ambulatorio visite ambulatoriali, emissioni di ricette mediche, visite domiciliari e consulenze telefoniche.

Un aspetto positivo è stato il tempo di attesa contenuto che ha consentito ai pazienti di ricevere assistenza tempestiva: da un minimo di 10 minuti a un massimo di 30. Il servizio di guardia medica turistica ha contribuito anche a ridurre la pressione sul Pronto Soccorso del Noa, alleviando il carico di lavoro soprattutto per i codici bianchi e le richieste di continuità terapeutica. Un risultato importante per l’amministrazione comunale di Massa la rinnovata collaborazione che con una tariffa modica ha garantito un servizio essenziale per i turisti. Il sindaco Francesco Persiani ringrazia i medici della Pubblica Assistenza Croce Azzurra Massa-Montignoso: "Il loro prezioso lavoro, impegno e dedizione hanno consentito all’amministrazione di garantire un servizio di qualità, apprezzato dai tanti visitatori – ha detto –. Un sentito grazie va anche alla Pubblica Assistenza e all’Asl per la collaborazione e il sostegno nell’;organizzazione e gestione del servizio. Questo modello di sinergia tra enti pubblici e associazioni locali ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia a beneficio della comunità".