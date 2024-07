Guadine vuole parcheggi. Scatta la petizione al sindaco

Una petizione per richiedere parcheggi per i residenti delle Guadine: il documento è stato protocollato in questi giorni e posto all’attenzione del sindaco Francesco Persiani. "Noi abitanti della frazione di Guadine – si legge – facciamo presente il disagio dovuto alla mancanza di posti auto che con la nuova segnaletica si è venuto a creare. In paese non ci sono più parcheggi per i residenti a causa del flusso delle auto di vacanzieri e non residenti. Chiediamo di poter avere posti auto per chi risiede alle Guadine". E aggiungono di essere "consapevoli del miglioramento che l’amministrazione ha apportato, ottenendo benefici nei fini settimana per la viabilità della vallata, soprattutto in caso di emergenza". I residenti firmatari sembrerebbero essere soddisfatti della Ztl istituita in via Alta Tambura ma la difficoltà, adesso, sono i parcheggi. Nel tratto tra Ponte di Forno e Guadine compresa ci sono 18 stalli per auto oltre che una decina per moto. Tuttavia, nei giorni in cui non è in vigore la Ztl (attiva sabato e domenica) risulta sempre difficile e impossibile recarsi in quei luoghi. "Sono andata alle Guadine di lunedì, (non c’è ztl) per andare a trovare una famiglia – racconta una donna – e ho dovuto lasciare l’auto in divieto di sosta perchè non ci sono parcheggi. Ho rischiato quindi la multa. Come me altre persone perchè 18 stalli in quel tratto sono un numero veramente irrisorio. E qualora i posti disponibili fossero occupati da mezzi di famiglie che vanno al fiume, chiaro che per i residenti non ci sono più parcheggi disponibili: dove mettono l’auto? Non è possibile certo lasciarla a Ponte di Forno e fare 3 chilometri a piedi! In genere, quando si istituisce una ztl si dota l’area interessata di parcheggi. A Guadine si è fatta l’operazione contraria: istituzione della ztl e riduzione dei parcheggi. Quale soluzione?".