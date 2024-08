Grendi sempre più green. Trasporti e rotte sostenbili

Nuovo assetto organizzativo per il Gruppo Grendi, con un impegno costante e condiviso. Il gruppo di logistica integrata presenta la terza relazione di impatto relativa all’esercizio fiscale 2023 e racconta il percorso di trasformazione del gruppo nel primo anno da holding. Nel mirino gli obiettivi di un’economia rigenerativa che passa attraverso la ricerca di maggiore efficienza delle navi, la riduzione del traffico su strada con più ferrovia e l’energia rinnovabile insieme al ruolo determinante di formazione, ambiente di lavoro e interdipendenza con il territorio. Un programma ambizioso secondo la logica di trasparenza e responsabilità, in vista dei futuri obblighi di rendicontazione dell’impatto ambientale e sociale. "Grendi si avvicina ai 200 anni di vita – affermano gli amministratori delegati Antonio e Costanza Musso (nella foto)- mantenendo la sua unicità di impresa familiare che non si vuole sottrarre alle regole di crescita e internazionalizzazione dell’offerta. Per le aziende di famiglia è un ottimo momento per cogliere le opportunità di un contesto che premia non solo i conti in ordine, ma anche la capacità di fare business restituendo valore ai territori dove si opera e alle persone con cui si opera. Chi non lo fa aumenta i propri rischi nel futuro perché siamo portatori di valori più ampi che non possono prescindere dall’impegno per diminuire l’impatto ambientale e sociale dei processi del settore logistico e dei trasporti".