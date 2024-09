’Green shop’ nel mondo del commercio dal 1984

È un anno speciale per i titolari del ‘Green Shop’ di Aulla e Pontremoli che nel settembre 1984 hanno intrapreso la loro avventura nel commercio lunigianese riuscendo ad arrivare senza botte di arresto ma, anzi, con grandi soddisfazioni a festeggiare i 40 anni di attività. Un’impresa famigliare nata dall’idea dello zio Sandro Lombardi che ha poi coinvolto il fratello Gino e la cognata Cesarina Ferrari, ricordata come una delle più brave venditrici di tutta la cittadina, e che dall’1987, con lungimiranza, ha passato le redini al nipote Mauro che ha saputo tenere alto il nome della famiglia e, soprattutto, a resistere in un periodo nel quale i negozi di vicinato stanno scomparendo, sia per l’avvento dell’e-commerce e dei centri commerciali, sia per il continuo spopolamento al quale sono soggette le zone rurali come la Lunigiana.

"Quando ho finito la scuola sono entrato anche’o a fare parte del grande progetto di famiglia, insieme a mia sorella Simona e a mia zia Giovanna – racconta Mauro Lombardi –, poi la conduzione è passata a me e così ho iniziato a progettare e a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato: nel 2015 ci siamo allargati e abbiamo aperto il vicino Green Next Door, nel 2017 l’outlet Green Shop a Pontremoli e nel 2020 abbiamo inaugurato Green Shop Uomo, sempre nello stesso comune, in via Ricci Armani. Un cerchio che si chiude, quello di essere riusciti ad approdare a Pontremoli, perché sono dell’idea che sia la punta di diamante della nostra Lunigiana. In tutti questi anni abbiamo fatto un bel percorso, e sono molto contento di quello che abbiamo creato, perché il nostro lavoro ci ha permesso di diventare il punto di riferimento, sia per i nostri clienti che vengono per molte delle loro necessitá, che per la Lunigiana, ad Aulla prima e a Pontremoli dopo, e, soprattutto, siamo riusciti ad andare controcorrente. Mentre molte attività chiudono per le difficoltà economiche, della concorrenza di internet e dei grandi centri commerciali, noi non solo abbiamo resistito, ma ci siamo anche espansi. Siamo felici di essere riusciti a mantenere il nostro negozio di vicinato e di esistere in un piccolo centro. Ce l’abbiamo fatta anche e soprattutto grazie al nostro staff che è fondamentale".

Oggi lo staff di ‘Green Shop’ è composto da dieci persone, di cui sette sono dipendenti, quindi un’attività commerciale importante che continua a dare lavoro da 40 anni, oltre che ad essere diventata una delle attività storiche e principali del tessuto commerciale aullese. "Un ringraziamento – conclude Mauro Lombardi – va quindi alle commesse perché senza di loro non ci sarebbe crescita, e ovviamente a tutti i clienti che ci hanno dato tante soddisfazioni. Ora continueremo a gestire i nostri negozi e a resistere".

Anastasia Biancardi