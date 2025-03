‘Green Game Digital’ Sfida per gli studenti

Promuovere nei giovani la sostenibilità ambientale e le corrette modalità di raccolta differenziata. Ruoterà su questi due temi l’impegno della 2C del ‘Gentileschi’ di Carrara, in rappresentanza delle scuole di Massa Carrara alle finali nazionali di Rimini del 5 maggio all’evento ‘Green Game Digital’. Si tratta di un progetto dedicato all’educazione ambientale che ha coinvolto le scuole del territorio, trasformando la sostenibilità ambientale in un’esperienza divertente e allo stesso tempo formativa per le nuove generazioni. Un progetto che ha appassionato studenti e docenti, avvicinandoli al tema della raccolta differenziata e del riciclo attraverso attività coinvolgenti e interattive.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, è promossa dai consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero di imballaggi e ha visto la collaborazione dei formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime: agenzia produttrice del format. I ragazzi del Gentileschi hanno superato una serrata selezione, in cui sono stati resi comprensibili e stimolanti argomenti come l’impatto ambientale e l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. La formula in cui è stato pensato il progetto, sotto forma di gioco, ha raccolto il favore degli studenti, che hanno descritto l’esperienza come formativa e divertente. Ma ha soddisfatto anche i docenti che ne sottolineano il valore educativo nel sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva e alla cura del pianeta.

Sono 200 le scuole coinvolte nel progetto, con la versione ‘Green game digital’ per gli istituti secondari di secondo grado di tutta Italia e il ‘Green game in presenza’ riservato a una cinquantina di scuole in Piemonte. "I consorzi nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono orgogliosi di promuovere il Green game - commentano - che negli ultimi anni, con una costante crescita delle percentuali di raccolta differenziata, si è affermato efficace strumento educativo per diffondere una cultura responsabile del riciclo rifiuti, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Una cultura che parte dalle scuole, coinvolge le famiglie e si riflette sulla società civile".