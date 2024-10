Grande successo per la ’castagnata’ di Resceto

Grande successo a Resceto per la Castagnata giunta alla terza edizione. La castagna, regina del bosco, in questo periodo autunnale è al centro delle feste organizzate nei paesi dell’entroterra massese. La castagna riporta ad antiche memorie, quando la pianta del castagno era definita "Albero del pane", avendo sfamato migliaia di famiglie. Oggi diventa una festa di sapori, di gioia e di allegria per grandi e piccini. E, dopo Bergiola, il popolo delle "tradizioni" apuane si è trasferito nella piazza di Resceto, decretando un clamoroso successo di presenze. Al centro, ovviamente, la nostra castagna, la "mundina", arrostita sulle braci come tradizione vuole, e di contorno prodotti derivati e buon cibo tipico tra cui ricotta e formaggi di produzione locale. L’organizzazione è stata curata dall’associazione Resceto Vive, che ha accolto i visitatori nella piazza del paese offrendo le prelibatezze della tradizione apuana. Per i piccoli tanto divertimento con lo spettacolo dal vivo di Sem Fuego della compagnia Circotà.