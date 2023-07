Gran concerto del cuore Di Pippo canta per l’Opa le più celebri arie liriche

Gran concerto del cuore: la meravigliosa voce della soprano Daniela Di Pippo e le più celebri arie della lirica italiana per sostenere Fondazione Monasterio. Sabato alle 21, sotto i romantici lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, la soprano regalerà una serata speciale nel segno della solidarietà. Accompagnata da Giambattista Pianezzola (violino), Silvano Scanziani (oboe), Luigi Magistrelli (clarinetto) e Loris Aldo Peverada (pianoforte), Daniela Di Pippo interpreterà, tra le altre, arie di Giacomo Puccini, Alfredo Catalani, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, ma anche brani di contemporanei come Nicola Piovani ed Ennio Morricone. Non mancherà un omaggio finale della soprano.

Daniela Di Pippo ha iniziato l’attività concertistica prestissimo, debuttando a Roma nel 1985. Ha partecipato a molte manifestazioni musicali, sia come solista che in formazioni corali e cameristiche, ha registrato per la Rai musiche di Mozart e Pachelbel per soprano e orchestra.

Considerata dalla stampa americana la più bella voce di oggi della lirica italiana, ha vinto moltissimi concorsi internazionali e due prestigiosi concorsi di lirica: il 4°Concorso Musicale Internazionale Isole Borromee (1° premio) e il 3° Concorso Internazionale di Musica Francesco Forgione (1°premio). Sempre disponibile a sostenere iniziative benefiche, sabato “regalerà” la sua voce a Fondazione Monasterio: il ricavato della serata, realizzata con la collaborazione del Comune di Forte dei Marmi e con il sostegno del Gruppo Audi Brotini, sarà infatti interamente devoluto all’Ospedale del Cuore di Massa e all’Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa. Biglietti posto unico, offerta minima 20 euro. Per prenotazioni: biglietteria Villa Bertelli 0584 787251 dalle 16.