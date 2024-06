Gommisti, fresatori montatori e Oss

Occasioni di lavoro provenienti dagli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 GOMMISTA. Azienda specializzata nella riparazione e sostituzione di pneumatici ricerca un gommista con esperienza nella mansione per manutenzione e sostituzione pneumatici dei veicoli. Sede di lavoro Carrara. Tempo indeterminato. Offerta MS-228213.

1 MONTATORE. Ditta edile ricerca un montatore di ponteggi con esperienza nella mansione. Sede di lavoro Carrara. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-228143.

1 OPERATORE OSS. In casa di riposo si ricerca operatore socio sanitario od Osa, oppure ausiliare, con esperienza per sostituzione dipendenti in ferie. Contratto a tempo determinato di tre mesi. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-228055.

COLLABORATORE SCOLASTICO. Istituto scolastico paritario, scuola primaria, ricerca per la propria sede di Massa collaboratore scolastico Ata per attività di pulizie, sorveglianza e organizzazione delle aule. Disponibilità a partire dal 26 agosto. Orario part-time, 30 ore settimanali con orario flessibile. Sede Massa. Offerta MS-228040.

1 FRESATORE. Azienda operante nel settore lapideo, specializzata nella produzione in serie di pavimenti in marmo ricerca un fresatore lucidatore da impiegare nelle macchine adibite alla lavorazione del materiale lapideo. E’ richiesta una buona manualità unita a una pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni. Previsto iniziale contratto a tempo indeterminato con possibilità di stabilizzazione. Sede Carrara. Offerta MS-227909.