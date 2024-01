Gli istituti superiori in vetrina. Studenti e docenti ‘ciceroni’ fra laboratori, atelier e concerti. Il MareMonti diventa un’agorà

Scoprire passeggiando tutte le scuole del territorio, esposte come in vetrina, tra arte e musica, robotica e chimica, modellini di navi e tavole imbandite: così la galleria del centro commerciale Mare Monti si è trasformata in una moderna agorà, come fosse la piazza principale di una polis greca, quella del mercato, centro di vita cittadina per eccellenza. Da giovedì fino ad oggi tra negozi e supermercato sono in vetrina tutti gli istituti di istruzione superiore della provincia, docenti e studenti raccontano la loro scuola. E, viste le quasi 10mila persone che ogni giorno valicano le soglie del centro commerciale, tutte le scuole hanno così avuto modo di dare massima visibilità ai loro programmi, informando tanti ragazzi indecisi e tanti genitori. Tre giorni sono importantissimi secondo i docenti. "Per essere il primo anno siamo molto soddisfatti – commentano Francesco Consigli, direttore della galleria di MareMonti e l’assistente alla direzione Francesca Sodini –. La nostra azienda è molto legata e attenta al territorio, e questo ci è sembrato potesse essere un ulteriore servizio. Spesso magari qualcuno per impegni diversi non può andare direttamente nelle scuole: qua le ha tutte a disposizione".

Si inizia la passeggiata di orientamento sempre con dei licei, palestre della mente: il “Repetti” e “Montessori”, che riuniscono a Carrara classico, linguistico e scienze umane, “Rossi” e “Pascoli”, con gli stessi indirizzi ma a Massa. In mezzo tutti gli altri istituti. I giovani dello Zaccagna-Galilei di Carrara in diretta fanno esperimenti chimici e mostrano il frutto dei propri laboratori. Il “Gentileschi” di Carrara ha un tavolone pieno di schizzi e disegni degli studenti di grafica che lavorano sul posto. Vicino il “Palma” di Massa: tra oreficeria, scultura e arte si può guardare dipingere live una copia del Tondo Doni.

Accanto c’è l’Istituto del Marmo Tacca, scuola unica in Italia. Fra opere candide e lavorazioni di design è si scopre un’eccellenza del territorio. E nella parte della galleria dedicata al’arte non poteva mancare la sezione musicale del “Palma”, con performance live di giovani musicisti e concerti. Quindi il “Meucci” che ha previsto per oggi anche un open day dalle 15 alle 18. A presentare i vari indirizzi (meccanica, informatica, agrario e molti altri) c’è perfino un robot. Spazio poi alla tavolata piena di studenti in camice, davanti a giubbotti salvagente o ad abiti cuciti: sono gli studenti dell’istituto Barsanti di Carrara, che riunisce anche Einaudi, Salvetti e Fiorillo. Ben 8 indirizzi differenti e moderni in un istituto. Oggi organizzeranno alle 16 una caccia al tesoro in lingue straniere. Eleganti i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Minuto, davanti a una tavola imbandita che sembra uscita da una sala da ballo d’altri tempi, pronti a mostrare cos’è la vera accoglienza. Forse non basterà una camminata nel centro commerciale per schiarirsi le idee, ma l’esperienza potrà incentivare ad approfondire le incredibili realtà formative della provincia.