Gli avatar in medicina. Formazione high tech

CARRARALa palazzina G del polo specialistico Sicari a Carrara ospiterà anche quest’anno il ‘Simulation Day’, giunto alla seconda edizione: l’evento è in programma il 21 marzo e l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest ha aperto una manifestazione d’interesse finalizzata all’esposizione di prodotti o soluzioni per la simulazione in medicina da parte delle aziende. L’iniziativa era stata messa in campo per la prima volta a febbraio del 2024 e aveva riscosso un ottimo successo. Durante il Simulation Day sono state offerte molte attività di simulazione live, comprese alcune suggestive dimostrazioni legate alla realtà virtuale e all’utilizzo di avatar e simulatori.

La simulazione è una valida strategia per insegnare, apprendere e valutare le abilità cliniche, tecniche e relazionali a vari livelli di istruzione: universitaria (medici-infermieri), post-laurea e permanente. Nell’Azienda USL Toscana nord ovest il centro di formazione in simulazione di Carrara è attivo da qualche anno: svolge attività formativa multidisciplinare e multiprofessionale sia a livello base che avanzato, soprattutto mediante utilizzo di simulatori intermedi, ad alta fedeltà e virtuali. Nel centro di Carrara sono presenti aule, servizi interattivi e anche una sala operatoria con un manichino simulatore ad alta fedeltà e nel tempo l’Asl ha investito molto su questo settore, sia per la manutenzione e l’ampliamento degli spazi del centro, sia per l’incremento delle dotazioni strumentali dedicate alla simulazione, sia per il personale qualificato che vi è stato assegnato a tempo pieno o parziale.

Il centro di Carrara fa parte della rete della Regione Toscana dei centri di simulazione e partecipa a molteplici progetti di formazione in simulazione anche con altri centri toscani della rete (Meyer, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa, Centro Nina, Asl Toscana sud est) e sono centinaia ogni anno i professionisti che si specializzano e formano nel Centro di formazione in simulazione della Asl Toscana Nord Ovest a Carrara. Un progetto per formare le future generazioni di medici e infermieri che si troveranno ad agire in urgenza e di fronte a casi in cui essere preparati diventa fondamentale per salvare una vita. La manifestazione d’interesse, che scade il 21 febbraio, è rivolta quindi ai privati interessati a partecipare all’esposizione di prodotti o soluzioni per la Simulazione in Medicina, nell’ambito dell’evento ’Simulation day’, per confrontarsi sulle più recenti innovazioni in ambito di simulazione medica, con particolare attenzione a sistemi e strumenti di simulazione avanzata, software e tecnologie immersive (realtà virtuale, aumentata e mista), manichini e modelli per la formazione clinica, soluzioni integrate per l’addestramento e la gestione delle emergenze. Gli obiettivi dell’esposizione devono essere l’illustrazione di prodotti e soluzioni all’avanguardia, favorire il collegamento tra imprese e operatori del settore, supportare la diffusione di tecnologie innovative per la formazione medica e infermieristica.