Gli ’attraversamenti’ dell’amicizia secondo Goffredo Bettini

Lunedì alle 17 nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale un incontro organizzato dall’associazione Briciole e dedicato alla presentazione dell’ultimo libro di Goffredo Bettini (nella foto) “Attraversamenti”. Bettini è una figura di spicco del panorama culturale e politico: ha ricoperto ruoli di grande responsabilità sia nel partito (prima Pci, poi Pds, poi Pd) sia nelle istituzioni, ha portato un contributo prezioso alle amministrazioni romane di Rutelli e Veltroni, è stato responsabile della costruzione dell’Auditorium della musica, ha fondato e diretto la Festa del cinema di Roma ed è tuttora punto di riferimento per la sinistra, e non solo. Il tema sono le amicizie chiamate, con una felice metafora, “attraversamenti”.

Dopo la prefazione di Massimiliano Smeriglio il testo, che si conclude con un epilogo, si snoda in 9 capitoli, ciascuno dedicato a un amico: Gianni Borgna, Pietro Ingrao, Mario Tronti, Pierpaolo Pasolini, Francesco Rutelli, Renzo Piano, Luciano Berio, Franca Chiaromonte, Andrea Augello. L’analisi lucidissima e durissima che Bettini fa del nostro allarmante presente, che si connota come una vera e propria crisi di civiltà, non gli suggerisce, tuttavia, quella nostalgia paralizzante e rinunciataria di chi vagheggia un passato mitizzato e rinuncia a vivere il presente e a costruire le basi per il futuro. Al contrario, come dimostrano le riflessioni consegnate all’epilogo finale, decisa è la volontà di continuare a impegnarsi nella lotta per un mondo più a misura d’uomo. Guiderà alla lettura lo stesso Bettini, presente all’incontro.