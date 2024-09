Gli ’angeli’ del cielo: "Oltre mille ore di volo a bordo dell’elisoccorso. Un mezzo insostituibile"

di Alfredo Marchetti

Tra le pendici delle montagne o sull’asfalto, tra i disastri provocati dalla Natura o quelli che vedono la mano dell’uomo. Sempre, ogni giorno, dalla parte di chi ha bisogno. è il servizio di elisoccorso, vero fiore all’occhiello del nostro aeroporto di Massa Cinquale. Un’eccellenza che si può permettere anche di organizzare un convegno internazionale, partito ieri e che andrà avanti tutto il weekend, il Hems Congress 2024, che come da trazione ormai si ripete da molti anni. Il gotha delle emergenze, dai vigili del fuoco alla protezione civile, passando per le aziende stranieri ’colleghe’ dell’elisoccorso, fino all’esercito: tutti insieme per parlare di soccorso in volo. L’ultimo salvataggio? Ieri a Zeri, un uomo colpito da infarto.

Parla del servizio Andrea Vignali, medico dell’elisoccorso alla base. "Lo scorso anno è stato molto attivo il servizio – racconta –. Possiamo dire che complessivamente abbiamo portato a termine mille ore di volo. Nel 2024 invece siamo già a 350 interventi, con un incremento del 12 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente".

Come funziona nella pratica questo aiuto fondamentale per salvare vite? "Ci sono 6 professionisti a bordo: due piloti, medico e infermiere e due tecnici, uno del servizio soccorso alpino e l’altro marino. Siamo in servizio praticamente sempre, per il bene della comunità. Una media di 6 0 7 inteventi al giorno". Una vera eccellenza che viene confermata anche dagli interventi che hanno interessato, nel corso di questo mesi, il Pegaso 3 che si alza ogni volta all’ombra delle Apuane. "Basti pensare che siamo intervenuti – prosegue – dopo l’esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, oppure quando successe lo schianto mortale al casello autostradale di Rosignano. In ultimo l’incidente che aveva interessato il pilota Andrea Dovizioso. La nostra particolarità è che riusciamo ad arrivare in pochi minuti nei posti, come l’ospedale di Careggi, il Meyer, oppure all’Abetone o sopra le nostre Alpi Apuane".

Un vero e proprio servizio fondamentale, che però ha bisogno di un supporto da parte della comunità. A bordo esiste già un defibrillatore, ma difficilmente si riesce a trasportarlo. Sarebbe necessario acquistarne uno più ’snello’, più compatto, da far vericellare in caso di bisogno. "Costa circa 20mila euro" spiega il medico e organizzatore del convegno.

Tornando alla due giorni di studi, l’aeroporto è aperto al pubblico: "Fa piacere vedere le famiglie che si avvicinano per conoscere il nostro lavoro" prosegue Vignali. Sotto l’aspetto puramente professionale, il medico ha spiegato che "si stanno occupando di elisoccorso sotto l’aspetto sanitario e di protezione civile. Sono presenti i mezzi di soccorso con i più importanti operatori italiani. Si discuterà dell’ultima alluvione in Emilia Romagna dello scorso anno, tema attuale, dopo quella successa in queste ore. Sono presenti esponenti di esercito, guardia costiera e anche vigili del fuoco. Con loro anche Airbus Francia e un infopoint dell’esercito e la pubblica assistenza".

A riprova dell’importanza dell’aeroporto di Cinquale e di Pegaso 3 come punti di riferimento per l’eccellenza sanitaria, arriva anche una nota dell’onorevole Alessandro Amorese di Fratelli d’Italia: "La scelta del nostro aeroporto di Cinquale come sede dell’Hems Congress 2024, la due giorni internazionale dedicata al soccorso in eliambulanza, è un riconoscimento non solo del valore cruciale rappresentato da questa infrastruttura, una delle tre basi regionali dell’elisoccorso toscano, il Pegaso 3, ma soprattutto del fondamentale servizio che questa eliambulanza assicura ai cittadini. Uno dei protagonisti, tra gli altri, di questa edizione, il Pegaso 3 rappresenta uno strumento centrale per il soccorso sanitario".