Gli “ammogliati” di Fivizzano non resistono agli attacchi dei giovani “scapoli”

Provare ci hanno provato. E hanno pure resistito fino a quasi all’intervallo, poi, come ormai quasi una consuetudine – interrotta soltanto due anni fa, ma subito ripresa – gli scapoli di Collegnago hanno battuto gli ammogliati. La sfida numero sessantasette dello storico match calcistico (a 7) ferragostiano del piccolo borgo nel territorio fivizzanese, va dunque ai ragazzi. Il risultato finale è stato di 4-1: in vantaggio i giovani con Renato, il temporaneo pareggio di Willy, poi, poco prima dello scadere della prima frazione Lorenzo fa 2-1. Un rigore sbagliato per parte e poi gli altri due gol nella ripresa, ancora di Renato e di Bryan, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni.

Poi, con il caldo che stava facendo letteralmente sciogliere anche... il pallone, tutti insieme a mangiare al Castello della Verrucola, con il giusto spirito che mantiene viva una tradizione iniziata negli anni Cinquanta del secolo scorso. Queste le formazioni che si sono affrontate sul rettangolo collegnaghino, con la precisa e attenta direzione arbitrale dell’esperto Nino. Gli scapoli: Fabiano, Ale, Filippo, Bryan, Leonardo, Gian, Lanfranco, Lorenzo, Nicolò e Renato. Gli ammogliati: Massimo, Antonio, Marco (con mascotte Tommaso), Andrea, Davide, Lele, Emiliano, Tomas, Pietro e Willy.

Marco Magi