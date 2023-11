Gli allievi della ‘Tap dancing School’ di Albiano conquistano la Spagna

Il centro formazione danza Tap Dancing School di Albiano Magra, scuola di ballo capitanata da Monia Piva, continua a tagliare traguardi importanti e non solo in Italia. Al concorso europeo CND in Spagna, a Taragona, ha raggiunto risultati più che positivi. In 73, fra allievi e genitori della scuola albianese, sono arrivate in Spagna in pullman dalla Lunigiana, con ballerini carichi per battersi a tempo di musica con ‘colleghi’ provenienti da Lussemburgo, Francia, Belgio e naturalmente Italia e Spagna. La sfida è iniziata a marzo, poi a maggio le selezioni di Lucca e Livorno per arrivare alla finale europea. Ha conquistato il primo posto sul tetto dell’Europa il gruppo categoria 1 Claquettestip tap, ‘Mashup’; terzo posto nella categoria 4 hip per il ‘Grey flow’ e per ‘Amazing’ nella Claquettes Tip tap, mentre Diletta Pietrelli di 17 anni ha vinto il passaggio diretto per l’audizione alla Codarts di Rotterdam, una delle più prestigiose accademie di danza contemporanea al mondo. Il Comune di Aulla ha fatto i complimenti al gruppo, che tiene alto il nome della città. Entusiasta Monia Piva che ha dichiarato di aver vissuto un’esperienza eccezionale assieme ai suoi allievi e collaboratori. "Il segreto della scuola – dice – è l’unità e il gioco di squadra con gli insegnanti, un team di maestri strepitosi. Un grazie di cuore a Marina Setti, Monia Giannantoni e Leonardo Baruzzo".