Giovani talenti sotto i riflettori. Apre l’International Music Festival

Riflettori puntati sul 7° ‘Lunigiana International Music Festival’ che ha portato a Fivizzano promesse della musica da tutto il mondo: un cartellone di 10 concerti da oggi al 28 luglio animeranno anche Bagnone e Aulla. Non solo musica classica ma anche moderna, uno spazio in cui i giovani talenti potranno esprimersi offrendo gratuitamente spettacoli da non perdere. Il via oggi alle 21 al Museo di San Giovanni di Fivizzano con il concerto di apertura e la presentazione dei musicisti. Domani concerto apertivo, sempre al museo, per “ impressioni jazzistiche”, per pianoforte e tromba. Sabato alle 21 nella chiesa di San Nicolò di Bagnone “Musica e fratellanza”, concerto offerto dal Rotary Club Lunigiana per accogliere e premiare giovani musicisti di talento provenienti dal Cile. Il Club ogni anno mette a disposizione borse di studio per creare opportunità artistiche ai giovani talenti. Il programma prosegue lunedì alle 21 al Museo di San Giovanni di Fivizzano con “La sonata romantica”, martedì alle 21 alla Pieve di San Paolo di Fivizzano “Le suite barocche”, con musiche di Bach e Corelli interpretate da strumenti ad arco. Non poteva mancare un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte: mercoledì 24 alle 21 al Museo di San Giovanni. Giovedì 25 alle 21 il festival si sposta all’auditorium di San Caprasio di Aulla per la presentazione dei “Quartetti d’arco”, dal classicismo di Beethoven al virtuosismo romantico e al Novecento russo. Venerdì 26 alle 19 concerto aperitivo al Museo di San Giovanni di Fivizzano con “Il Quintetto del Novecento”, per archi e pianoforte. Sabato 27 alle 21 nella chiesa S.S.Jacopo e Antonio di Fivizzano “Serenata in orchestra” con la LIMF diretta dal maestro Richard Fu che presenta i vincitori del Festival concerto competition 2024. Gran finale domenica 29 alle 17.30 al Museo di san Giovanni con “Sequenze musicali”, con pezzi famosi e première dei giovani compositori.