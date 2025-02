Giornata della donna . Le celebrazioni dell’8 marzo. Spettacoli, mostre e premi

In occasione delle celebrazioni dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, l’amministrazione comunale ha messo a punto un calendario di eventi. In programma spettacoli, mostre, un flashmob e la classica premiazione delle donne carrarine, premio che viene assegnato alle eccellenze rosa che si sono distinte in città.

A partire da giovedì 6 fino a sabato 15 marzo il Centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ proporrà, con l’assessorato alle Pari opportunità e il patrocinio del Comune di Carrara, nell’atrio di palazzo civico una mostra degli elaborati contro la violenza sulle donne realizzati dalle studentesse e dagli studenti del liceo artistico ‘Gentileschi’ di Carrara. La mostra si potrà visitare durante gli orari di apertura degli uffici comunali. E sempre il centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ martedì 11 marzo, alle 16, in via Eugenio Chiesa, metterà in scena un flashmob dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Al museo Mudac di via Canal del Rio a San Francesco gli eventi legati alla Giornata internazionale della donna cominceranno martedì 3 marzo a partire dalle 17: Stefano Genovesi, direttore del museo del marmo e dell’area archeologica di Fossacava, farà una conferenza intitolata ‘Cornelia, Cleopatra e le altre. La donna nel mondo romano’. Sempre al Mudac ma venerdì 7 marzo alle 17, Sandra Landi presenterà il suo libro ‘Un’altra storia. Biografie imperfette’. Per l’occasione la storica dell’arte Lara Conte modererà l’incontro con l’autrice, che collabora con le maggiori case editrici nazionali ed è tradotta in spagnolo e tedesco.

Sabato 8 marzo alle 18, al Ridotto del teatro degli Animosi, ci sarà lo spettacolo a ingresso gratuito ‘L’attesa’ di Valeria Magrini e con Asia Galeotti (nella foto). In precedenza, sempre sabato al Ridotto degli Animosi di piazza De André, ma alle ore 10, il Comune assieme alla commissione ‘Progetto donna per le pari opportunità’ organizzerà il tradizionale appuntamento con ‘Carrara celebra le sue donne’, durante il quale, come ogni anno, sarà assegnato uno speciale riconoscimento a le donne nate o legate alla città di Carrara che si sono particolarmente distinte in ambito artistico, scientifico, culturale, sociale, sportivo.