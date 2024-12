Giornata del volontariato. Consolato del mare e Vab aderiscono al mercatino

Sarà una giornata all’insegna del volontariato, quella in programma domenica dalle 9 alle 20 in piazza Gramsci. Consolato del Mare e Vab hanno aderito al mercatino natalizio ‘Aspettando il Natale’ della Pro loco Carrara, e saranno presenti per promuovere le loro azioni di protezione civile all’interno del Coc, il Centro operativo comunale. "Riteniamo importante promuovere le nostre attività di volontariato esponendo anche alcuni dei mezzi e delle attrezzature utilizzate – commenta Nello Serri, il presidente del Consolato del Mare –, forniremo informazioni su come diventare volontari di protezione civile e tanto altro. Desideriamo ringraziare il presidente della Pro loco Carrara Marco Martini per questa opportunità".

In piazza Gramsci per illustrare le buone pratiche di protezione civile anche la sezione cittadina dell’antincendio boschivo (Vab). "Saremo presenti con alcuni dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, come ad esempio il nuovo gommone per il soccorso alluvionale-fluviale – aggiunge il coordinatore Vab Dennis Bruzzi –, che in stretta sinergia con il Consolato del Mare potrà essere impiegato nelle emergenze e calamità". Ci sarà anche uno spazio dedicato ai bambini: un’area ludico didattica dove potranno cimentarsi a fare i vigili del fuoco provando a spegnere delle finte fiamme. Ma domenica sarà anche l’occasione per sensibilizzazione sulle buone pratiche di protezione civile, in particolare sul rischio alluvionale, tema molto caro al centro operativo di protezione civile del Comune di Carrara. Al mercatino sarà presente anche Babbo Natale con la sua slitta per salutare i bambini o farsi una foto ricordo.