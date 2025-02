Ginnastica dinamica militare. Il corso sbarca a Fivizzano

La Ginnastica dinamica militare italiana raddoppia. Obiettivo coinvolgere e allenare nuovi atleti. E’ stato appena inaugurato il nuovo centro di Fivizzano nella palestra comunale con l’adesione di circa cinquanta persone alle lezioni prova. Gdmi è sul nostro territorio dal 2022, grazie all’impegno di Serena Olivieri, capo istruttrice e prima certificata nella nostra provincia, che da anni gestisce il gruppo di Villafranca con tanta passione, promuovendo varie iniziative. Si tratta, in particolare, di una disciplina sportiva basata su esercizi a corpo libero, che sfrutta solo le leve e le resistenze del corpo, senza l’ausilio di attrezzi. L’efficacia degli allenamenti Gdmi è assicurata dall’attivazione di tutte le catene cinetiche del corpo in sinergia tra loro. Elemento cardine della Gdmi è la sua prima regola, che impone che le esercitazioni siano condotte a corpo libero, in ambienti semplici che prediligano solo ed esclusivamente il fattore allenante. Propone un percorso di adattamento conoscitivo di sé stessi, allenando non solo il corpo, ma anche l’aspetto mentale, valorizzando la forza del gruppo. Si lavora infatti in ‘griglia’, schierati e distanziati, ma uniti dalla fatica e dalla volontà. Le esercitazioni vengono date in forma di comando dagli istruttori che motivano il gruppo. A guidare il nuovo centro sarà Matteo Ratti. "Spero – dice – di riuscire a trasmettere la passione per questa disciplina che mi ha riattivato e motivato dopo anni di inattività. Un ringraziamento al Comune per gli spazi concessi". Per info e prenotazioni 3473142747;333 616 6650.

Monica Leoncini