Ginnaste “accendono” la festa della Repubblica

Alunni e ginnaste si sono esibiti in piazza Aranci durante il cerimoniale dedicato alla festa della Repubblica del 2 giugno. I bambini della primaria Paradiso, dell’istituto comprensivo Buonarroti di Marina di Carrara, le ragazze della ginnastica ritmica del centro ginnastica sportivo di Massa, l’Ecole de Gymnastique di Massa e l’asd Rhythm.ic di Marina di Carrara, hanno creato una suggestiva coreografia con i colori della bandiera italiana. Hanno aperto lo spettacolo i bambini di una seconda elementare con i cerchi e grandi gonne bianche rosse e verdi. Poi è stata la volta delle ragazze ‘tutte in verde’ dell’Asd Rhythm.ic Marina di Carrara e dell’Ecole de Gymnastique di Massa, che hanno presentato un esercizio molto ben articolato, con acrobazie e volteggi mozzafiato sulla musica coinvolgente e toccante di Einaudi.

Hanno chiuso l’esibizione le ginnaste ‘in rosso’ del centro ginnastica sportivo di Massa che si sono arditamente cimentate in un esercizio con dei lunghi bastoni quasi a simulare una battaglia e delle clavette con delle lunghe code tricolori che hanno lanciato in aria creando un effetto scenico davvero sorprendente. E sul finale tutti insieme, in un grande e colorato quadro statico a formare la bandiera italiana per rendere omaggio alla cerimonia per la nascita della Repubblica nella piazza di palazzo Ducale.

