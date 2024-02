Gianmaria Nardi verso la presidenza. Oggi la nomina

Stamani si riunisce la commissione Cultura per eleggere il nuovo presidente. La scelta dovrebbe ricadere su Gianmaria Nardi. Brunella Vatteroni si è dimessa per consentire che venisse ricomposta la commissione dopo le dimissioni di Maria Mattei. Vatteroni aveva già espresso la volontà di non ricoprire l’incarico in maniera definitiva, limitandosi a presiedere la commissione per il tempo necessario a riorganizzare le commissioni consiliari. Nardi dovrebbe essere il nuovo presidente. È l’unico consigliere di maggioranza a non essere presidente di una commissione, una scelta che aveva fatto per ricoprire il ruolo di presidente dei capigruppo. Gli altri colleghi presiedono tutti una commissione e quello di Nardi sembra l’unico nome possibile a ricoprire l’incarico. "Essendo già vicepresidente avevo assunto l’incarico a dicembre per non lasciare scoperta la commissione – aveva dichiarato Vatteroni –, e per permettere a questa di continuare a lavorare, adesso sono pronta a riprendere il mio lavoro come membro della commissione".