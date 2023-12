Giallo Alla scoperta di Carrara con il mistero

Sulla morte di Melania non ci sono abbastanza elementi. Le indagini proseguono in una Carrara addobbata a festa. Sono ‘Ritagli di una ragazza perbene’ messi in luce da Marco colui che vuole risposte. Come l’Orient Express è stato teatro dell’omicidio di Rachett anche Carrara è al centro di un giallo dalle mille sfaccettature, che prende spunto dai romanzi di Agatha Christie, dove Hercule Poirot saranno tutti coloro che vorranno fare luce sull’accaduto.

L’appuntamento con il giallo in una passeggiata con delitto, si fa spazio tra le strade cittadine avvolte nell’atmosfera del Natale che rende il tutto ancora più suggestivo. Frammenti di un passato per ricostruire la vita di Melania, vittima di un omicidio e ognuno dei partecipanti dovrà fare la sua parte per arrivare a trovare il colpevole. L’appuntamento, oggi alle 15.30, nella sede della Dickens Fellowship in piazza Alberica 2a darà vita a domande e risposte in una fiaba malinconica ambientata nei contrasti degli anni ’80, in bilico fra spensieratezza e problemi sociali.

Misteri nascosti all’ombra delle Apuane in un panorama dove il terribile delitto ha bisogno di un nome, quello del colpevole o della colpevole. Su Melania non si sa ancora molto, ma il protagonista Marco cercherà di ricostruire parti del passato della donna per aiutare gli investigatori a trovare la strada da seguire, qualche indizio che possa dare una svolta alle indagini. Un modo pe conoscdere la città e i suoi tesori avvolti dal mistero.

Strizzando l’occhio al Canto di Natale di Charles Dickens il percorso sarà segnato dallo spirito del Natale alla scoperta degli angoli più nascosti della città. L’Associazione Gioca Mistero nasce nel 2010, a Lido di Camaiore, dalla fantasia di Andrea Mosti e Andrea Quintavalle. Da gruppo di amici appassionati di giallo, intenti a scrivere e a recitare intrighi misteriosi, nasce l’universo GiocaMistero, dove gli investigatori sono alle prese con indagini intricate e avvincenti. Sorretta dal lavoro dei soci, grazie alla formula della cena con delitto, nascono più di sessanta storie originali, tutte nate dalla penna dei fondatori, che divertono e fanno giocare pubblico di ogni età. Con il tempo il lavoro si è intensificato e perfezionato, facendo nascere un vero curriculum teatrale con spettacoli originali e di famosi autori come Agatha Christie. L’associazione è attiva a Massa Carrara, dove lavora in alcuni istituti superiori promuovendo il teatro e la cultura e gestisce, dal 2019, i servizi del Teatro dei Servi a Massa, entrando a contatto con prestigiose realtà teatrali e professionisti del settore.

Si occupa di editoria, con la pubblicazione di libri di autori emergenti e di gialli radiodrammi. Per prenotare la passeggiata con delitto è possibile contattare il: 349 5549536.