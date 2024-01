Gestione rifiuti urbani, ecco Lunigiana Ambiente. L’inaugurazione a Boceda per ampliare i servizi

Oggi ci sarà l’inaugurazione della nuova Società operativa locale Lunigiana Ambiente Srl. Appuntamento a mezzogiorno, nella sede societaria a Mulazzo, in località Boceda. Dal primo gennaio 2024, nei territori dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, opererà Lunigiana Ambiente Srl: la Sol del gruppo Retiambiente che si occupa della gestione dei rifiuti urbani.

Con sede legale nel Comune di Mulazzo, la società ha posizione baricentrica e abbraccia la totalità del comprensorio lunigianese, offrendo i propri servizi al cittadino in un’ottica di implementazione e miglioramento costante. Efficacia, efficienza e convenienza sono i tre punti cardine della mission aziendale, imperniati nella costante collaborazione con le amministrazioni comunali locali, con l’ulteriore fine di perseguire il miglior risultato, al minor costo socio-economico. Tra gli scopi di Lunigiana Ambiente srl vi è inoltre quello di perseguire i più alti risultati in termini ambientali, tradotti con una raccolta differenziata di maggior qualità da avviare al riciclo, in osservanza alle direttive europee e delle indicazioni in materia di economia circolare. I calendari di ritiro e gli orari di esposizione dei rifiuti rimarranno invariati fino a successiva comunicazione. Questi sono i contatti utili: Ufficio relazioni con il pubblico (numero verde 800 487 709), e-mail: [email protected]; e-mail: [email protected]; Posta Elettronica Certificata ([email protected]).