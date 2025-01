Genovese ringrazia gli oncologi

Francesco Genovese, paziente oncologico ringrazia il reparto di Oncologia del Noa di Massa e la Radioterapia di Carrara per le cure e la professionalità dimostrate da tutti i sanitari che lo hanno avuto in cura. In particolare ricorda lo staff del radiologo Angiolo Tagliagambe e la oncologa Cristina Pennucci per grande umanità e professionalità "con cui mi ha seguito durante le terapie chemioterapiche al Noa". Genovese ricorda anche il trattamento esemplare avuto nel reparto di oncologia diretto da Andrea Mambrini.