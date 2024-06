Gasparotti e il luccicante infinito ne “L’arcadia della mia giovinezza“

È uscita ‘L’arcadia della mia giovinezza’, la live session che anticipa il nuovo album in studio di Gabriele Gasparotti intitolato ‘Tropismi’. Il disco uscirà su vinile e musicassetta il 21 giugno per l’americana ‘Important Records’ e per Dio Drone, etichetta italiana di culto che propone alcune tra le più interessanti realtà sperimentali dell’underground nazionale. Il disco contiene 10 composizioni registrate da Gabriele Gasparotti (autore di musica elettroacustica composta con strumentazione analogica) insieme alla violoncellista e sound artist Benedetta Dazzi ed è stato masterizzato da Rashad Becker, collaboratore anche di Ryuichi Sakamoto, Alva Noto, Kali Malone e altri. Nell’emozionante performance del video, i due musicisti intrecciano melodie che disegnano rotte di senso sugli impulsi elettrici del Buchla Music Easel, librando in volo l’ascoltatore in un luccicante infinito, che tratteggia coi suoni il mare di stelle che si apre a noi la notte.

‘L’Arcadia della mia giovinezza’, è stata registrata in presa diretta in analogico sullo storico registratore a quattro piste Tascam 246 e vede Benedetta Dazzi al violoncello e live electronics e Gabriele Gasparotti al sintetizzatore Buchla Music Easel e alla viola. "In due anni di tour ho sentito mutare le mie composizioni, trasformarsi ogni volta che il suono si rifletteva in stanze diverse a seconda del materiale delle pareti spiega Gasparotti –, della planimetria della stanza, della vibrazione del pubblico, di come io e Benedetta risuonavamo nella stanza, di come il suono risuonava in noi e di come noi risuonavamo l’uno con l’altra. Insieme abbiamo deciso di ricreare quella stessa esperienza portando la nostra musica en plein air o in vari studi di registrazione e documentarne i cambiamenti. La mutazione di ogni idea compositiva primigenia ha portato allo sviluppo del nuovo album, Tropismi, che uscirà il 21 giugno in occasione del concerto a Battifollo di Sarzana, sul fiume Magra".

Alessandra Poggi