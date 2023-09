"Gabriel per sempre nel cuore: funerali a Villafranca dopo l'autopsia"

Tutti parlano ancora di lui. Nessuno si capacita di come si possa morire a soli 16 anni. La comunità resta in lutto per la morte del giovane Gabriel Alibeaj, rimasto coinvolto in un incidente poco prima della mezzanotte di martedì, mentre stava rientrando a casa. La famiglia sta pensando all’organizzazione dei funerali, previsti per la prossima settimana, quando dovranno dirgli addio. Intanto hanno trovato la forza per donare gli organi, così da salvare altre persone ammalate. Martedì sera il giovane era con gli amici, a Filetto. Purtroppo nel momento del rientro la serata si è trasformata in tragedia, Gabriel era seduto nel cassone dell’apecar di un amico ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. La situazione è subito sembrata molto grave, con un trauma cranico importante, tanto che è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Cisanello di Pisa. Qui ha lottato per vivere per quasi due giorni, poi si è spento, lasciando nel dolore il padre, Altin, la madre Imelda e la sorellina Chiara. Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio. "Ciao Gabri - ha scritto un caro amico di famiglia - ne abbiamo passate tante insieme, ci siamo tolti tante soddisfazioni, tante vittorie ma anche tante sconfitte, quelle che più ti hanno fatto crescere. Poi è arrivato quel maledetto istante, hai lottato come un guerriero, come solo tu sapevi fare, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, hai perso la partita più importante, quella della vita. Ricordati che resterai per sempre nel mio cuore. Ciao bomber, il mio bomber preferito".