Gabbani in concerto alla Imm E’già scattata la caccia all’albergo

di Alessandra Poggi

È già partita la caccia all’albergo per vedere il concerto di Francesco Gabbani, in programa sabato 9 settembre, che si prevede già da tutto esaurito. Il cantautore non ha fatto in tempo a dire a ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio che avrebbe festeggiato il suo 41esimo compleanno con un evento musicale a Carrarafiere, che già gli alberghi di Marina stanno iniziando a registrare le prime prenotazioni. Al ‘Villino Micol’ di viale Colombo a due passi da Carrarafiere per esempio ha già prenotato una fan che per vedere Gabbani partirà dalla Sicilia. Non solo i fan di Gabbani stanno chiedendo informazioni sull’evento da tutta Italia, e come nel caso del Villino Micol isole comprese. L’idea non è solo quella di vedere il concerto, ma di visitare personalmente anche la città del loro beniamino allungando la prenotazione di qualche giorno e ripartire tra domenica 10 e lunedì 11. D’altronde il territorio offre mare e montagne di marmo che si possono vedere percorrendo pochi chilometri. Insomma un’occasione per visitare la città del cantante e vedere i luoghi che hanno ispirato e ispirano le sue canzoni. Un po’ quello che vorrebbe fare Gabbani con questo evento di promozione del territorio nativo e delle sue bellezze.

Non è un mistero che Francesco Gabbani a dire che è di Carrara ci tenga proprio, come non è un mistero che i suoi fan carraresi attendevano da tempo di poterlo ascoltare e applaudire dal vivo. Parliamo di un concerto che porterà in città migliaia di persone tante delle quali si fermeranno più di un giorno. Parliamo di un pubblico che avrà bisogno di alloggiare in una struttura ricettiva, mangiare al ristorante, ma soprattutto raggiungere il piazzale di Carrafiere con i mezzi pubblici. Una bella sfida non solo per il mondo dell’accoglienza ma anche per l’amministrazione comunale, in questo caso chiamata a garantire servizi basilari come gli autobus dal centro città al complesso fieristico di Carrarafiere, perché la sola Marina non sarà in grado di contenere l’alto numero di affezionati di Francesco Gabbani che si stanno organizzando per venire a festeggiare con lui il suo compleanno. L’annuncio in televisione ha già fatto scattare la caccia all’albergo, ma poi ci sarà la risonanza della campagna promozionale del concerto, e si prevede che nel giro di poco tempo alberghi e altre strutture ricettive del territorio diventino da tutto esaurito in poche settimane.