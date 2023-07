Furgone a fuoco in centro Paura e traffico nel caos

Momenti di paura, con l’adrenalina alle stelle verso le 17,30 dello scorso martedì nel quartiere dei Groppini ad Aulla. Un orario che vede il rientro di molti automobilisti a casa dal lavoro , con un traffico in quella zona decisamente aumentato a causa della interruzione presso il vecchio passaggio a livello all’intersezione della statale 62 della Cisa con la ss.63 del Cerreto lungo tutta Via del Popolo per necessari lavori di miglioramento e manutenzione che vi si stanno eseguendo. Tutte le persone infatti che si devono dirigere verso Fivizzano,l Emilia, Casola e la Garfagnana devono necessariamente adesso transitare nel centro di Aulla e rientrare sulla nazionale 63 deviando verso la nuova Stazione ferroviaria. E’ accaduto proprio ad un automobilista diretto in queste zone, un idraulico della zona di Soliera , di doversi ad un certo punto fermare nella zona prospicente la vecchia sede della Fiat; l’abitacolo del suo furgone si era improvvisamente riempito di fumo denso ed acre: l’uomo ha appena fatto in tempo ad accostare a lato della carreggiata ed a scendere che il mezzo è improvvisamente andato subito a fuoco. Fiamme alte che hanno visto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Aulla giunti in una manciata di minuti dalla vicina Caserma. Il traffico ovviamente ha subito rallentamenti , vista la pericolosità di quanto stava accadendo in quel tratto di nazionale stretto ,affiancato da negozi ed abitazioni. Ignote al momento le cause dell’improvviso incendio che ha distrutto il furgone dell’idraulico fivizzanese.

Roberto Oligeri