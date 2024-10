Fuoco nella palazzina Erp. Una donna intossicata e due famiglie sfollate

Una colonna di fumo nero si è alzata intorno alle 12 di ieri in alto nel cielo di Fosdinovo. Sono stati attimi di terrore per i residenti di una palazzina Erp nel centro della frazione di Marciaso da dove si sono propagate le fiamme. L’incendio, le cui cause saranno accertate delle autorità competenti, sarebbe partito dalla cucina di uno degli appartamenti (le unità abitative sono in totale quattro, di cui due sfitte). In poco tempo, le fiamme si sarebbero propagate nelle altre stanze dell’abitazione riducendo in cenere mobili e suppellettili e sviluppando una tale onda di calore da far crollare l’intonaco dei soffitti. Nell’appartamento vive una coppia di mezza età. A dare l’allarme è stata la donna, che sorpresa dalle fiamme, è riuscita a mettere in salvo i suoi due cani, prima che avvolgessero tutto l’interno dell’appartamento. In questa operazione, avrebbe riportato un principio di intossicazione, per cui è stata trasportata per accertamenti del caso all’Ospedale di Fivizzano.

A correre in soccorso degli abitanti alcune persone del paese, fra l’altro era emerso fin da subito il pericolo rappresentato da una bombola di gas Gpl all’interno dell’abitazione. Immediati i soccorsi di vigili del fuoco dal Comando di Via Covetta di Carrara ed i carabinieri della Stazione di Fosdinovo. E’ accorso sul posto anche il sindaco di Fosdinovo Antonio Moriconi per accertarsi di persona della situazione. I danni sono risultati assai gravi negli appartamenti abitati, tanto che sono stati dichiarati inagibili a causa della portata dell’incendio e dei danni alle abitazioni incenerite e dall’aria quasi irrespirabile a causa del fumo. La famiglia, nella cui casa ha avuto origine l’incendio, e i loro vicini, una coppia originaria del Marocco con due figli, non sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. Immediata la risposta da parte del Comune che si è messo fin da subito all’opera per trovare una soluzione temporanea per le famiglie rimaste senza un tetto sulla testa.

"Sono in costante contatto con il responsabile dell’Erp – ha affermato il primo cittadino di Fosdinovo, Antonio Moriconi dopo aver valutato la situazione con un sopralluogo sul posto – per procurare un alloggio temporaneo ai due gruppi familiari rimasti senza un’abitazione. Abbiamo già individuato gli stabili che potranno ospitarli e dove poterli accompagnare quanto prima".

Roberto Oligeri