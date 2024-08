Fuoco al campo scuola. Incendio distrugge la sede della Uisp. Chiuso il punto ristoro

Un corto circuito nella notte ha creato scompiglio ieri al campo scuola e provocato gravi danni alla sede del comitato territoriale Uisp di Massa Carrara. All’apertura degli uffici l’amara sorpresa: una tetra cappa nera di fuliggine, fumo e residui di fiamme aveva avvolto completamente le stanze della segreteria, sala riunioni, uffici e bagni lasciando una grande desolazione nello sguardo di chi si è trovato davanti la devastazione provocata dalle fiamme. Nello sguardo del presidente Giorgio Berti il dolore e l’amarezza per l’accaduto.

"Al mattino la nostra collaboratrice, che si occupa degli aspetti amministrativi e gestionali, quando è arrivata ha scoperto che erano stati completamente distrutti tutti gli uffici del campo scuola – racconta –. La segreteria, il magazzino, il punto ristoro, il bagno dei disabili e la sala riunioni sono stati sono stati gravemente danneggiati, molto probabilmente da un corto circuito. L’incendio si era già spento, non c’erano focolai accesi o alcun tipo di pericolo per poter entrare. Sono stato immediatamente contattato e sono arrivato subito al campo scuola dove ho constatato purtroppo la drammatica situazione. Pensiamo possa essere stato un corto circuito scatenato da un filo elettrico ed è poi bruciato tutto l’impianto. La combustione ha distrutto poi tutti gli oggetti che erano vicini e la fuliggine ha invaso completamente gli uffici. Ora stiamo cercando di sanare questa zona e ripulire il possibile oer ripristinare l’agibilità dei locali. Al momento non abbiamo corrente elettrica, Per fortuna, se possiamo definirla tale, ci sono impianti distinti e non abbiamo avuto danni nei locali degli spogliatoi e in altre parti del campo scuola".

Le parole del presidente sono molto cariche di amarezza: abbiamo prontamente contattato l’amministrazione comunale ed è arrivato per il primo soprallugo l’assessore Roberto Acerbo insieme a una dirigente Simona Benetti. Il campo scuola è comunque operativo: per fare attività sportiva non ci sono pericoli". L’amministrazione ha mandato poi i tecnici dei lavori pubblici per un sopralluogo e la valutazione dei danni provocati dall’incendio. "Ora dobbiamo lavorare uniti e speriamo di avere il supporto dell’amministrazione che sicuramente ci darà una mano a uscire da questa situazione. Come UISP sono tutti intervenuti prontamente, dal primo all’ultimo volontario, per dare una mano e riportare la struttura ad essere funzionale. Ora non abbiamo più una sede in cui operare. Dobbiamo anche capire se i computer e tutta l’attrezzatura potrà essere ancora riutilizzato".

Il presidente del Comitato Uisp Giorgio Berti e la moglie hanno lavorato tutto il giorno al campo scuola per ripristinare il possibile. Tutti i volontari, dal vicepresidente Uisp Arturo Alberti anima del campo scuola, a Dino Ricci, hanno fatto fronte comune per risolvere il problema. "Ci siamo uniti in un unico ingranaggio perché speriamo che tutto quanto si risolva al più presto per il bene degli sportivi di chi come noi crede in questo nostro progetto. I danni sono ingenti, ancora non è possibile una stima ma di certo ci sarà da lavorare sodo per riportare tutto a norma". Ma la Uisp vuole tranquillizzare gli utenti: il campo scuola resta aperto, le società sportive possono continuare ad operare e l’obiettivo è che tutto torni al più presto meglio di prima.

