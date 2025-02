Funzionario di polizia locale. La selezione del Comune

Il Comune di Coreglia Antelminelli (Lu) ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto di funzionario di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare, oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario avere specifici titoli di studio: laurea in categorie come finanza, giurisprudenza, scienze dell’economica, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico aziendali o titoli equipollenti nei termini di legge.

Le domande devono essere inviate entro il 22 febbraio tramite la piattaforma dedicata alle assunzioni nella pubblica amministrazione InPA. Il bando e tutti i documenti sono pubblicati all’Albo Pretorio On Line del Comune di Coreglia Antelminelli. Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del Comune al numero 0583/78152 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, indirizo email [email protected]