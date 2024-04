Fumata bianca per Monia Leonardi. L’avvocata sfida Giannetti a Fivizzano

Sarà Monia Leonardi, avvocato classe 1971 e originaria della piccola frazione di Monte dei Bianchi, la sfidante di Gianluigi Giannetti a Fivizzano: la fumata bianca è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì. Leonardi, che da sempre si impegna per valorizzare il territorio, meno di una settimana fa rappresentava il Comune di Fivizzano nella kermesse ’Vinitaly’. Il nome di Monia Leonardi era stato in precedenza accostato alla lista civica ’Progetto Comune 24/29’’ di Giannetti, alla fine non se ne fece nulla e adesso sarà proprio lei a sfidare il sindaco uscente, che di martedì ha incontrato i suoi candidati per fare il punto. Ad appoggiare Leonardi, oltre al centrodestra, la lista civica con la quale si candidò nel 2019, ottenendo 177 preferenze, ’Il futuro al centro’ di Mirco Moscatelli e ’Alternativa per il Futuro’ di Alessandro Domenichelli unite.

La lista che sfiderà quella del sindaco uscente Giannetti a breve ufficializzerà nome, simbolo ma soprattutto i candidati. Sembra che ci saranno poche riconferme e molti volti nuovi, dovrebbe tornare in pista Ciro Mastorci che cinque anni fa si candidò come consigliere nella lista di Alessandro Domenichelli, ottenendo 177 preferenze. Non ci sono ancora certezze sulla ricandidatura della consigliera di opposizione Stefania Baldassari, mentre sono certe le candidature di Alessia Signanini, Massimo Di Renzo e Daniele Rossi. Dall’altra parte si respira un’aria diversa, il sindaco uscente Gianluigi Giannetti era stato riconfermato da tempo ed è stata svelata anche la sua squadra sotto l’egida della lista ’Progetto Comune 24/29’.

Inizia a delinearsi la situazione anche a Casola in Lunigiana, dopo quindici anni da sindaco Riccardo Ballerini saluterà per tentare una nuova avventura nel Comune di Fivizzano. Lo stesso Ballerini ha però individuato il suo sostituto: si tratta di Mattia Leonardi, trentottenne residente nella frazione di Codiponte. "Ho deciso di seguire la strada tracciata in questi quindici anni da Riccardo Ballerini – dice Leonardi – perché ritengo che sia stato fatto un ottimo lavoro, soprattutto con i bandi e con il PNRR, questo lavoro deve avere seguito". Mattia Leonardi, padre di due figli e marito di Francesca, da dieci anni è proprietario della Pizzeria Mulin a Gragnola, si è diplomato al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Villafranca e successivamente ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università di Parma. La lista di Leonardi, che cambierà nome e si chiamerà “Casola Futura“, è pronta e aggiunge Leonardi: "È un ottimo mix di persone con esperienza che hanno già lavorato con Ballerini e giovani con molta voglia di fare. Tengo inoltre a sottolineare che la nostra lista è composta da persone che non hanno alcune tessera di partito, a noi piace definirci una ’lista di proposta’ con persone che hanno investito nel nostro territorio e che ora vogliono impegnarsi per migliorarlo ulteriormente".

A due settimane dalla presentazione delle liste non si conosce ancora il nome dello sfidante di Leonardi: il centro-sinistra a Casola sta lavorando sottotraccia per trovare un candidato all’altezza, mentre, si fanno sempre più forti le voci di una terza lista anche se al momento non ci sono conferme. La lunga fase di stallo si è sbloccata anche a Tresana, smentite le voci di una lista unica sarà quindi ancora una volta una sfida a due: da una parte il sindaco uscente Matteo Mastrini alla ricerca del terzo mandato con la lista civica Tresana nel Cuore, nel 2019 Mastrini venne confermato con il 79,15%. Nel 2019 a sfidare Mastrini fu Valeria Vasoli con la lista civica, sostenuta dal centro-sinistra, il Futuro di Tresana; in questi giorni proprio il centro-sinistra è al lavoro per trovare una valida alternativa a Mastrini, non ci sono, invece, ombre di possibili terze liste.