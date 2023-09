"Fugacci e la Brigata Alpina Taurinense: cimeli a Pontremoli"

Stretti nelle loro uniformi con mostrine, stendardi e baionette i soldatini del modellista pontremolese Mauro Fugacci hanno salutato la città di Pontremoli prima di raggiungere Fossano, in provincia di Cuneo dove ha sede il 1° Reggimento artiglieria terrestre della brigata alpina Taurinense. Sei teche piene di figurine di alpini andranno ad arricchire la collezione di cimeli della Sala della Rimembranza della Brigata, dove è già esposta un’opera dell’artista pontremolese che riproduce una sfilata militare alla Festa della Repubblica. Tra le miniature realizzate a mano da Fugacci c’è anche una scena della campagna di Russia, con gli artiglieri alpini in marcia con i muli nella neve, Ha ritirato il dono in municipio il tenente colonnello Mario Renna, in rappresentanza del generale Enrico Fontana, comandante della Taurinense. C’erano il sindaco Jacopo Ferri, la vice Clara Cavellini, il generale degli alpini in congedo Armando Novelli, già Comandante delle Forze Terrestri Nato in Sud Europa, il capogruppo dell’Ana locale Domenico Bertoli con diverse ‘penne nere’ e il capogruppo dell’Associazione Bersaglieri Livio Musetti con il decano Giovanni Dosi. I soldatini per Mauro Fugacci hanno rappresentato un hobby permanente.

"Ho iniziato ad avvicinarmi ai vari periodi storici studiando testi delle uniformi e ho prodotto anche molti figurini della storia antica, del medioevo, dell’era napoleonica e poi del risorgimento, sino alle due guerre mondiali" ha detto il designer ringraziando la Brigata Taurinense per aver deciso di accogliere una parte della collezione di statuine che contano oltre diecimila pezzi. Il tenente colonnello Renna ha sottolineato l’importanza di quei piccoli battaglioni dipinti che portano la penna nera sul cappello. "La collezione di Fugacci è unica in Europa e promuove l’amore per la storia" ha sottolineato il sindaco Ferri, congratulandosi con lui anche per il suo impegno come presidente della Musica Cittadina e per ave valorizzato i prodotti locali nel suo lavoro di pasticcere,

