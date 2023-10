"Fratelli d'Italia: Massa Insorge Chiede Verità su Vecchio Ospedale"

’Massa Insorge’ prova a scoprire le carte di Fratelli d’Italia sul vecchio ospedale, per capire se il sopralluogo sia stato solo un bluff elettorale o una vera proposta e chiede che "il progetto da presentare in Regione venga presentato prima anche ai cittadini massesi pubblicamente in sala consiliare del Comune di Massa. Guardiamo veramente di cosa di tratta, se è fuffa o se veramente cominciamo a parlare seriamente e concretamente di riaprirlo. Rendiamo partecipe la città". Massa Insorge critica l’immobilismo su questo fronte di tutte le altre forze politiche, a partire dal Pd ma tirando in ballo anche i 5Stelle e incalza: "Qualunque sarà il progetto di ospedale di comunità per Massa questo deve basarsi sulla valorizzazione e l’adeguamento dell’ex ospedale San Giacomo e Cristoforo, non importa come, le moderne tecnologie permettono di costruire un ponte sullo stretto di Messina figuriamoci se non si può sistemare una palazzina di 6 piani. Vogliamo evitare ogni tipo di speculazione edilizia, fare lì il nuovo ospedale di comunità ci permetterà di risolvere due problemi in uno, primo potremmo recuperare l’area circostante e il magazzino pericolante EstarR in totale stato di abbandono ad area verde per la popolazione in particolare della Cervara e dei quartieri vicini, secondo eviteremo tutti i problemi che il sito dello scalo comporterebbe, gravi pericoli di sicurezza, spazi troppo piccoli e insufficienti, traffico e allagamenti".