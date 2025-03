‘Frasi sessiste contro la team manager’. Il club si scusa e caccia l’allenatore

Massa, 22 marzo 2025 – Presunte frasi sessiste contro la team manager della Massese che non sono cadute nel vuoto. L’allenatore della squadra giovanile è stato immediatamente esonerato dalla società. “Non fa parte del codice etico della nostra società” ha dichiarato la dirigenza. Un episodio sicuramente spiacevole, da condannare, che ha visto protagonista, suo malgrado, la consigliera comunale Giovanna Santi, che nella società calcistica delle zebre ricopre la carica di team manager. Il caso è avvenuto circa una settimana fa, ma che è venuto alla luce soltanto ultimamente: l’allenatore della squadra giovanile avrebbe offeso la dirigente perché la squadra non avrebbe potuto scendere in campo sul terreno di gioco di Marina di Massa, che subito dopo il maltempo, sarebbe stato in condizioni non proprio ottimali, tanto da non assicurare il regolare svolgimento della gara della quale erano protagonisti sia i giocatori della squadra di casa che gli ospiti.

Ne sarebbe nata una lite accesa tra i due e, davanti a numerosi testimoni, l’allenatore avrebbe perso completamente il controllo inveendo contro la dirigente della Massese. Alcuni dei presenti hanno provato a calmare gli animi dell’allenatore, ma non c’è stato nulla da fare, lo sportivo avrebbe continuato a offendere la team manager delle zebre. Da qui la scelta della dirigenza di prendere sul serio sin da subito il caso e di attivarsi affinché presunti comportamenti non passino inosservati. “Abbiamo deciso – ha spiegato il direttore generale della Massese, Augusto Cantoni – di prendere i nostri provvedimenti. Innanzitutto ci siamo immediatamente scusati con la team manager Santi, poi abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale con l’allenatore. Siamo consapevoli che gli animi si erano accesi, che la società non c’entra nulla con questo episodio, ma ci è sembrato giusto rispondere subito a questo caso”.

Una vicenda che ha destato sicuramente molta amarezza tra coloro che hanno assistito al diverbio acceso e che hanno tentato in tutti i modi di far calmare l’allenatore, che però, purtroppo, non ha voluto sentire ragioni e ha continuato con il suo comportamento. Su quanto accaduto una settimana fa, la team manager della Massese ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione in merito.