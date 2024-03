Frane Ragno meccanico per riaprire la strada

Via il materiale franoso, da valutare la riapertura al traffico. I lavori a Montedivalli di Podenzana fervono: sono in corso per riparare i danni del maltempo della settimana scorsa. Sulla provinciale 13, in località Boschetto sono state concluse le operazioni di disgaggio e rimozione de materiale franoso. Domani inizieranno le perforazioni per l’installazione delle reti paramassi.

Si tratta di un intervento complesso, le operazioni saranno eseguite per mezzo di un ragno meccanico che dovrà muoversi lungo la sede stradale, per poter effettuare le perforazioni nella parte più alta del versante. In ragione di questo tipo di intervento e della perturbazione prevista per oggi, è rinviata a domani sera la valutazione della data di riapertura al transito. Situazione simile anche sulla strada provinciale 20 in località Croce, dove sono in corso lavori di rimozione della frana. È prevedibile per domani in giornata la possibile riapertura al transito in entrambi i sensi di marcia, della quale l’amministrazione darà opportuna e tempestiva comunicazione.

"E’ stata attivata la somma urgenza di circa 160mila euro - dice il sindaco Marco Pinelli - e di conseguenza affidata l’opera all’impresa che ha iniziato i lavori di consolidamento dei versanti in frana. Saranno lavori definitivi, con opere di disgaggio, rimozione del materiale franoso e installazione di protezioni adeguate a garantire la sicurezza del transito. Siamo in contatto quotidiano con i tecnici della Provincia, alla quale sollecitiamo costantemente tempestività, affinché possa essere riaperto il transito, il prima possibile, almeno a senso unico alternato".

Da alcuni giorni è inoltre chiusa la strada statale del Cerreto dal chilometro 13 in direzione Cerreto e in direzione Aulla con restringimento carreggiata sinistra, limite di velocità 40 chilometri orari e senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri. A partire da domani e fino all’11 maggio verrà interrotta la circolazione lungo la strada provinciale 15 Calcinaia, nel Comune di Casola in Lunigiana. Lo prevede un’ordinanza del settore tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al ponte. A eseguire l’intervento è la ditta Vima Srl di Spigno Saturnia in provincia di Latina, che si era aggiudicata la gara unica, che comprendeva anche un altro ponte sulla Sp 20, per un importo, iva compresa, di 331 mila euro.

Monica Leoncini