Francesco Gabbani non ci sarà

Quest’anno niente concerto di Francesco Gabbani per il 9 settembre, nel giorno del suo compleanno. Al posto del concerto evento dello scorso anno a Carrarafiere torna la classica festa della birra, di scena nei piazzali della Imm dal 23 agosto al 7 settembre. Nessuna festa di compleanno per Francesco nella sua Carrara, con migliaia di supporter provenienti da tutto il mondo e una pubblicità per la sua città. Una notizia che non farà piacere agli estimatori del cantante apuano, che conoscendo il suo legame con la città natale, in occasione di ‘Finalmente a casa’ erano arrivati veramente da ogni dove, qualcuno dormendo persino nella pineta della Imm pur di non perdere il primo posto della transenna. Insomma per il 2024 sfuma quello che qualcuno avrebbe sperato sarebbe potuto diventare un appuntamento fisso con il cantante apuano. Il mega concerto cede il passo al classico di fine estate: la festa della birra. Festa che lo scorso anno era saltata per una gestione sbagliata delle date dei due eventi, prima anticipando la manifestazione bavarese in piena estate con la levata di scudo del mondo della ristorazione, e dopo per averla spostata ad ottobre con la conseguente rinuncia dell’organizzatore.