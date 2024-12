Francesca Fialdini presenta il nuovo libro di Floriana Lazzarotti

Lei voleva le lentiggini perché non si accontentava degli occhi verdi. O meglio, quasi non se ne accorgeva di quegli occhi. Il suo non è uno sguardo come tanti. Tuffarsi in tutto quel verde è immergersi nelle pieghe e nei sospiri di un vissuto intenso e ribelle, delicato e gentile, curioso e temerario, incendiario e appassionato. Al pari delle sue poesie, raccolte per la prima volta nel suo “Gli occhi sono verdi…volevo le lentiggini” per Tara Editoria e Comunicazione. L’appuntamento con la presentazione del libro di Floriana Lazzarotti è per sabato dalle 18,30 nella Sala degli Specchi a palazzo Ducale in piazza Aranci a Massa.

Dialogherà con l’autrice la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Francesca Fialdini. Letture di Caterina Bordoni. Al pianoforte Anna Maria Salamina. Un evento dedicato alla forza “sovversiva” della poesia di Floriana e del suo cuore “messo a nudo” perché, come si legge nella prefazione: "Leggere le poesie di Floriana è come entrare dentro di lei senza suonare alla porta, perché la porta è già spalancata e Floriana questo lo sa perché non te lo risparmia. E non risparmia semplicemente perché non può farlo. Sa che filtrare, nascondere, camuffare la sua intima vita passionale non è possibile. Perché lei le emozioni le subisce. Le patisce. Le consuma".

Come ha scritto Paul Celane:

"La poesia è un dono fatto agli attenti, un dono che implica destino". Le poesie di Floriana sono esattamente questo. Di tutti, ma non per tutti. Che la poesia non manchi a nessuno. Un appuntamento insomma, per chi desidera apprezzare l’autrice e la poesia in genere, un evento particolarmente interessante in questa atmosfera natalizia che sicuramente farà da cornice alla presentazione dell’iniziativa letteraria.