Frana un monte a Casola. Isolato Castello di Regnano. Bloccata la strada comunale

Frana la parete di un monte a Casola in Lunigiana. Uno smottamento di fango e sassi ha isolato la frazione di Castello di Regnano. Un territorio fragile, quello della Lunigiana, soprattutto nel periodo autunno-invernale dove elementi estremi come l’abbondanza di precipitazioni mettono a dura prova la tenuta delle tante scarpate soprastanti il dedalo di strade di collegamento per le numerose borgate collinari e montane dell’interno.

E è a seguito infatti della pioggia battente che da giorni imperversa sul territorio che la notte scorsa, all’incirca verso l’una, una grossa frana costituita da terra e massi, è precipitata nelle vicinanze del ponte che sovrasta il torrente Aulella, bloccando l’intiera carreggiata della strada comunale che conduce alla frazione Castello di Regnano, in Comune di Casola Lunigiana

"Il movimento franoso, è avvenuto a circa 200 metri dall’abitato, dove vive una ventina di persone – spiega l’assessore Antonio Folegnani del Comune di Casola – ed esiste solo questa strada per arrivare nel piccolo borgo con le automobili. Per questo motivo, in continuo coordinamento con il sindaco Riccardo Ballerini, già di prima mattina dopo un sopralluogo dei tecnici abbiamo deciso di intervenire tempestivamente per togliere gli abitanti, fra cui diversi anziani, dall’isolamento e ripristinare al più presto il collegamento. Nella frazione Castello, vive anche un nostro consigliere comunale che si è subito accertato se vi fossero particolari necessità fra i compaesani e quindi, subito dopo pranzo è intervenuta sul posto una ruspa, con un tecnico ed alcuni operai comunali. Nell’arco del pomeriggio – prosegue l’assessore –, la frana è stata rimossa, per ogni esigenza le auto dei residenti sono state condotte a valle ed è stata emessa un’ordinanza sindacale di divieto di transito sulla strada che conduce al Castello di Regnano. Tutto questo ovviamente – afferma Folegnani – in attesa di opportuni controlli tecnici che potranno accertare la sicurezza dell’ arteria di collegamento. Nel frattempo, i residenti, si sposteranno a piedi per raggiungere le loro auto e nel caso di un intervento d’urgenza nel borgo, con un’autoambulanza o altri mezzi di soccorso, la strada è comunque accessibile".