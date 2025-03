Frana sulla strada di Sorgnano: l’ordinanza per il cantiere

Prosegue il divieto di transito in alcune fasce orarie in via Sorgnano per consentire i lavori di ripristino a seguito di una frana che ha reso impraticabile parte della stada che conduce in paese. Per la giornata di oggi è stato istituito un divieto di transito per tutti i veicoli in via Sorgnano, nel tratto compreso tra il civico 70 e il centro del paese dalle 11,40 alle 13,50, dalle 15,30 alle 16,20 e dalle 16,40 alle e 18,30. Il provvedimento si è reso necessario per proseguire i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per conto dell’amministrazione. Per il cantiere saranno adottai tutti i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, tenuto in considerazione il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico e scuolabus. L’ordinanza non riguarda il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza, del servizio antincendio, delle forze di polizia o del servizio di pronto intervento, ma cui è sempre consentito il passaggio.