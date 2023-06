Fossone, un teatro di discariche a cielo aperto

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia su segnalazione di alcuni residenti di Fossola, si fa portavoce del degrado che si è venuto a creare in via Milazzo. Una strada della frazione che si è trasformata in una piccola discarica a cielo aperto per colpa della maleducazione di qualcuno. "In via Milazzo – scrivono da FdI – da settimane sono accatastati dei rifiuti ingombranti, già segnalai dai residenti a Nausicaa ma che alla data del 31 maggio ancora sono in bella mostra. È questo – conclude l’intervento – il decoro urbano di cui tanto parla la sindaca Serena Arrighi?".

Fratelli d’Italia invita pertanto la sindaca ad intervenire nelle sedi competenti affinché il degrado segnalato dai cittadini venga rimosso.