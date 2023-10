"Fossone come Maranello. Le auto sfrecciano, pedoni in pericolo"

Fossone come Marenello con auto che sfrecciano a tutta velocità, secondo Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. "A Fossone esiste un problema legato alla velocità, tutt’altro che moderata con la quale spesso i veicoli percorrono le strade della frazione mettendo in pericolo i pedoni – scrive –. Già in passato più volte sia il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia sia altri cittadini sensibili alla problematica, avevano chiesto un intervento dell’amministrazione comunale, ma ad oggi nulla è stato fatto. Pertanto torniamo a chiedere agli uffici preposti di trovare una soluzione, suggerendo ad esempio l’installazione di dissuasori di velocita, cominciando da via Fossone Basso (dal confine con il Comune di Luni) fino all’incrocio con via Pelucara. Dissuasori che servirebbero anche in via Cavaiola e via Tognini".