Fossola piange Aldo Bruschi. Ex dipendente comunale e tifoso della Carrarese

Lutto nella comunità di Fossola: nei giorni scorsi si è spento all’età di 85 anni per una malattia Aldo Bruschi (nella foto). La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto a Fossola dove ha sempre vissuto e dove conosceva tutti. Aldo era un dipendente comunale e ha svolto diversi ruoli all’interno della macchina pubblica. È stato lo storico direttore dei mercati settimanali e delle fiere, poi ha diretto la macellazione all’ex mattatoio e dal 1962 al 1974 ha ricoperto il ruolo di vigile urbano con mansioni all’urbanistica. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio.

Aldo era molto conosciuto e tutti apprezzano la sua generosità e il suo altruismo che manifestava sia sul lavoro che fra gli amici e i numerosi conoscenti. Negli anni n cui era direttore dei mercati ha aiutato tantissimi ambulanti, lui riusciva ad incastrarli tutti per di farli lavorare ed era famoso per non aver saputo dire di no a nessuno. Aveva il titolo di maestro ma non insegnò mai perché dovette partire per il servizio di leva a Trieste. Al suo ritorno fu assunto in Comune. Grande tifoso di calcio era un patito dell’Inter e della Carrarese. Una passione che ha trasmesso ai figli, e dopo ai nipoti, che per tante domeniche aveva accompagnato allo Stadio dei Marmi per tifare la squadra del cuore.

Aldo Bruschi era anche un appassionato di caccia e spesso andava a fare battute all’estero con i suoi amati cani, l’altra sua grande passione. Tra le sue passioni un posto speciale l’aveva la cucina, amava preparare prelibatezze per amici e familiari. Persona solare e sempre disponibile Aldo lascia un vuoto immenso in tutti coloro che l’hanno conosciuto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente a Fossola e fra quantilo conocevano. I molti ambulanti con cui aveva lavorato sono andati all’obitorio per l’ultimo addio e stringersi attorno alla famiglia.

Lascia l’adorata moglie Gigliola e i figli Fabrizio e Daniela. Da poco era diventato bisnonno del piccolo Tommaso. Lo ricordano con immenso affetto i nipoti Matteo e Niccolò, Nicola e Giulia, Manrico e Maria. Un ricordo affettuoso arriva anche dalla nuora Ornella Traversa, la figlia del calciatore Ilio, a cui è stato recentemente intitolato il campetto da calcio con una solenne cerimonia pubblica a Fossone.