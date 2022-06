Partono le visite guidate a Fossacava

Carrara, 14 giugno 2022. Si parte con il servizio di accoglienza e visite guidate all’interno della cava romana di Fossacava nel cuore delle Apuane. Il servizio che è stato affidato alla società cooperativa “Artemisia servizi culturali” partirà mercoledì 15 giugno e sarà così articolato: dal 15 al 16 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16, mentre dal 17 giugno al 30 giugno orario continuato dalle 10 alle 16. La gestione del sito archeologico è frutto del protocollo di intesa firmato tra comune di Carrara e Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, e si propone la riqualificazione del percorso archeologico del sito per garantirne la piena fruizione da parte del pubblico, e accrescere l’offerta formativa dedicata alle scuole. Tra i servizi previsti la promozione via web del sito, la presenza di un operatore addetto all’accoglienza, accompagnamento e visita, la nomina di un direttore dell’area per la gestione di nuovi reperti e l’organizzazione di eventi, laboratori e lezioni aperte, da tenersi anche presso il museo del Marmo. “Artemisia – spiegano da palazzo civico - dovrà proporre iniziative sinergiche con l'area ed il museo archeologico di Luni, in raccordo anche con il comune di Luni, firmatario di un accordo di collaborazione con il comune di Carrara, e promuovere le visite ai musei cittadini, con particolare riferimento al museo del Marmo, i cui contenuti e le cui tematiche sono complementari all’area archeologica di Fossacava”. Per informazioni sulle visite guidate scrivere a [email protected] oppure chiamare il numero 349 - 083 8594.