Fonteviva e Comune di Massa insieme per gli alluvionati

Comune di Massa e Acqua Fonteviva promuovono l’evento fundraising ’Water for Tuscany’ in favore degli alluvionati toscani. L’iniziativa di solidarietà è stata presentata a Roma nel corso di ’Christmas in Rome’, una tre giorni promossa da Ibbl Nyc (Italian Brands Basketball League) e Columbus Citizen Foundation al palazzetto dell’Hotel Hassler di Roma, a fianco della scalinata di Trinità dei Monti. L’evento ’Christmas in Rome’ è un evento mondano e solidale promosso organizzato da Simone Barazzotto, presidente di Ibbl Nyc ed event creator in Italia per la Columbus Citizen Foundation, in collaborazione con Acqua Fonteviva, Urbani Tartufi, Blastness e Nero Lifestyle. Un’occasione per presentare iniziative future, alla presenza dell’assessore del Comune di Massa, Roberto Acerbo, del presidente Evam, Massimo Gelati e del presidente della Misericordia di Campi Bisenzio Cristiano Biancalani, il progetto solidale ’Water for Tuscany’ sostenuto da Acqua Fonteviva e Misericordia Campi Bisenzio in favore delle persone colpite dalla recente alluvione in Toscana. Con lo slogan "dove l’acqua distrugge, l’acqua ricostruisce", questa campagna vuole raccogliere fondi per gli alluvionati evitando che si spengano le luci sulla tragedia che ha colpito la Toscana lo scorso novembre.