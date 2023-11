"Fondazione Don Gnocchi: Mareggiata Colpisce Centro di Riabilitazione"

"Abbiamo fatto proprio oggi un sopralluogo con i tecnici – ha spiegato ieri la dottoressa Elisabetta Bertocchi, responsabile del centro di riabilitazione della fondazione Don Gnocchi di Marina di Massa –. L’impianto elettrico è stato ripristinato. I danni sono tanti ma stiamo cercando di ripristinare tutto nel più breve tempo possibile". La Fondazione Don Gnocchi, infatti, è stata colpita dalla mareggiata dei giorni scorsi: il mare ha allagato il padiglione che sorge parallelo alla spiaggia. "Abbiamo messo in sicurezza i pazienti – prosegue la dottoressa Bertocchi – e siamo certi di poter ripartire a metà settimana regolarmente. Le cure comunque sono state garantite e vorrei ringraziare tutto il personale che si è prodigato per mantenere operative tutte le attività del centro".

La Don Gnocchi ha sede in un vecchio edificio una volta utilizzato come colonia. "Voglio ringraziare anche tutta la comunità – afferma la dottoressa Bertocchi – per i messaggi di solidarietà che abbiamo ricevuto, segno di quanto la popolazione tenga alla Fondazione Don Gnocchi. Sono stati di conforto in momenti difficili. Ci sarà a breve una cabina di regia con la direzione generale per una stima dei danni e per una pianificazione degli interventi ancora necessari".

Lau. Sacc.