Fivizzano verso il voto. Giannetti è pronto. Il centro destra... no

A due settimane dalla retromarcia di Michael Santini sulla candidatura a sindaco, il centrodestra fivizzanese, con le liste civiche ‘Alternativa per il Futuro’ e ‘Il futuro al centro’ ancora non hanno ufficializzato il nome del nuovo candidato alla ‘poltrona’ di primo cittadino che sfiderà l’uscente Gianluigi Giannetti. Le riunioni si susseguono e le ultime ore sono state frenetiche. Mercoledì sera si è tenuto un ulteriore vertice che sembrava essere quello decisivo per arrivare alla fumata bianca ma le certezze sembrano ancora una volta sfumate. Il nome papabile era quello di Fabio Furia, geometra originario di Equi Terme, impresario edile e già presidente del Presepe Vivente di Equi Terme. Sarebbe stato la figura individuata dalla coalizione che aveva già trovato l’intesa sulla discesa in campo di Michael Santini poi ritiratosi ma Furia non avrebbe accettato. E per gli sfidanti il tempo stringe: meno di due mesi al voto e neppure venti giorni alla presentazione ufficiale delle liste.

Situazione ben diversa per la lista civica ‘Progetto Comune’ di Gianluigi Giannetti del Pd. L’attuale primo cittadino ha già la squadra pronta e nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzata. Nella lista che sosterrà il sindaco uscente per il secondo mandato, sono certe le riconferme del suo vice Giovanni Junior Poleschi e delle assessori Francesca Nobili e Giovanna Gia. Ancora in squadra anche Emilio Giovannucci che già nel 2019 si candidò con Giannetti e venne eletto in consiglio. Saranno quindi otto i volti nuovi della lista del sindaco uscente Giannetti. Tra loro ci sarà sicuramente il sindaco di Casola Riccardo Ballerini che, dopo essere stato a lungo corteggiato dal centrodestra come sfidante dello stesso Giannetti, ha deciso invece di schierarsi al suo fianco. L’assessore Alessandra Grandetti invece non si ripresenterà. Fuori dai giochi anche il consigliere comunale ed ex consigliare provinciale Claudio Ricciardi. In lista ci saranno invece due pedine importanti per la Valle del Lucido: Davide Cecchini, che nel 2019 si candidò con Mirco Moscatelli, e Oriano Fabiani, padre dell’attuale presidente del consiglio Jessica Fabiani.

Nell’ipotetica lista avversaria del centrodestra a sorpresa sembra siano decisi a non esserci gli ex candidati sindaci Alessandro Domenichelli e Mirco Moscatelli. Dovrebbero però garantire il sostegno al candidato sindaco prescento delle rispettive liste civiche. Ancora incerta la decisione della consigliera comunale dell’opposizione Stefania Baldassari, che alle ultime elezioni con la lista di Domenichelli ottenne ben 327 preferenze.

Si affaccia all’orizzonte l’ipotesi, seppur remota, che scenda in campo una terza lista formata dal Partito Comunista che non appoggerà Giannetti perché non avrebbe trovato l’accordo con la sua lista civica. Resta comunque improbabile l’ipotesi che si lancino in una corsa solitaria: oramai il tempo stringe e trovare candidato sindaco e candidati consiglieri sembra tutt’altro che semplice.