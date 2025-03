Firma di Barabotti sull’emendamento: "Massa tra i primi Comuni in Italia"

"Un plauso al Comune di Massa, tra i primi, assieme alla mia Arona, ad aver attivato il servizio". A parlare è Alberto Luigi Gusmeroli, sindaco di Arona e presidente della Commissione attività Produttive della Camera, collegato da remoto. "Fondamentale – ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani –, in uno scenario di conflitti bellici e di difficoltà nell’approvigionamento di energia, avere prezzi calmierati, soprattutto per le persone in difficoltà".

L’assessore Francesco Mangiaracina aggiorna sugli ultime novità che riguardano il mondo del sociale per la città di Massa, con il coinvolgimento delle associazioni. "Si potenzia quindi il collegamento con gli enti del terzo settore. Già nel 2023 e 2024 erano attivi gli sportelli per un sostegno ai cittadini. Uno strumento di accompagnamento e supporto concreto. Non tutti hanno dimestichezza con lo Spid: è quindi giusto dare un ulteriore strumento a chi ne ha bisogno. In merito al mercato libero e alle agevolazioni, dovranno essere presentate domande semplici, ma non per tutti. La presentazione scade a giugno, non c’è molto tempo. Sulle bollette per i massesi in difficoltà economica c’è già un bonus comunale: sono stati aiutati 160 nuclei familiari. Abbiamo potenziato il segretariato sociale che parlerà con lo sportello nuovo, al piano terra".