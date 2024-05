Firenze, Accademia protagonista. Allievi e studenti con Libro d’artista

Gli studenti e i docenti dell’Accademia partecipano alla rassegna internazionale 20° Libro d’Artista (prima tappa del tour Firenze Biblioteca Marucelliana) con il patrocinio del ministro della Cultura; Accademia; Comune Santa Maria Sala (Venezia); Comune di Fivizzano; Comune di Livorno. ìIl libro d’artista di gruppo è stato realizzato da 20 studenti dell’Accademia del cCorso di Anatomia artistica della docente Monica Michelotti.

Questi i nomi degli allievi: Armenio Silvia, Bombardi Elisa, Della Pina Rebecca, Cheng Yin Huoran, Morosato Bianchi Sophie, Dogrusoz Sevgi, Pu Ming Can, Torres Santacruz Juan David, Sun Weixiao, Wang Zixin, Chen Junru, Liu Yuan, Zhang ke, Chen Schouren, Chang Shan, Pan Youqi, Zhang Ming Yuan, Zang Jalin, Yinan Zhao, Sohyeon Nam. Il libro ha il titolo “Circular Faces” ed è composto da 40 pagine, realizzate con tecniche miste, pastelli colorati, grafite, acrilici. Ogni volto è unico e irripetibile, esprime alcuni stati d’animo e sul viso può emergere la traccia del vissuto personale esprimendo: gioia; tristezza; preoccupazione e paura. Alla biblioteca Marucelliana di Firenze, via Cavour, 43 è stata inaugurata la mostra alla presenza della presidente Studio Giambo di Firenze, Silvia Fossati, al critico d’arte Ilario Luperini, al direttore della biblioteca Marucelliana Luca Faldi, la professoressa Michelotti. Sono esposte opere di 34 artisti internazionali. A questo evento artistico partecipano anche due docenti dell’Accademia, Mario Carchini, con il nome d’arte Mario Cobàs ed il suo libro d’artista, Black Hole, realizzato con tecnica materica per le persone ipovedenti, nella logica della didattica inclusiva; mentre Michelotti partecipa con due libri, ’Le città invisibili’, omaggio a Italo Calvino, le pagine piegate sono abitazioni che si stanno formando, in uno spazio tridimensionale che si può sfogliare, mentre l’altro, le mani come pagine di un libro si sfogliano in uno spazio immaginario, dove si possono vedere due imbarcazioni che fluttuano sulle onde della vita, un racconto alla scoperta di mondi fantastici. La mostra è aperta fino al 24 maggio lunedì, mercoledì e venerdì 8,30/14 e martedì e giovedì 8,30/17.