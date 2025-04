Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone lancia raccolta fondi per nuove divise

Aiutiamo la Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone. Una realtà musicale che da anni porta avanti con passione la tradizione bandistica nel territorio lunigianese. Il gruppo ha bisogno di rinnovare le divise e chiede l’aiuto di tutti attraverso una raccolta fondi organizzata sulla piattaforma Gofundme, chiamata ‘Sostienici nel rinnovo delle divise’.

"Crediamo profondamente nel valore della musica – si legge nell’introduzione al progetto, promosso dalla presidentessa Bianca Lazzeroni – come strumento di aggregazione, crescita culturale e identità comunitaria. Oggi ci troviamo di fronte a una sfida importante: rinnovare le nostre divise, un elemento che non è solo estetico, ma rappresenta l’orgoglio e l’identità della nostra Filarmonica. Avere una banda che suona bene è fondamentale, ma avere una banda che si presenta con eleganza e riconoscibilità è il completamento di un percorso di crescita e impegno".

Il gruppo sostiene da tempo l’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo Baracchini, iniziato a settembre a Villafranca con tre ore in più di musica in orario pomeridiano. Così il mondo delle associazioni e della scuola lavora assieme, facendo rete per avere, come scuola, il supporto della comunità. Il nuovo indirizzo, si spera, potrà dare linfa anche alla banda musicale.

"Per realizzare questo nostro obiettivo – scrive la Filarmonica – ci rivolgiamo con fiducia a voi, che con il vostro sostegno potrete aiutarci a far compiere un ulteriore passo avanti alla nostra associazione. Un contributo non è solo un aiuto concreto, ma anche un investimento nella cultura e nelle tradizioni che fanno parte della nostra storia comune. Come dice Riccardo Muti ‘Le bande musicali sono un patrimonio straordinario, perché la musica appartiene a tutti e deve arrivare a tutti’. E’ con questo spirito che ci impegniamo a mantenere viva questa tradizione, formando giovani musicisti e portando la musica nelle piazze, nelle festività e nelle ricorrenze più importanti".

Monica Leoncini