Fiera, street food, musica e show per San Genesio

Continua la fiera di San Genesio, organizzata dal Comune di Villafranca, in collaborazione con Maria Lombardi Eventi. Nella Selva di Filetto tante bancarelle per tutti i gusti che resteranno fino a domenica. E altri tre giorni anche dello street food con i suoi furgoni colorati e innovativi chee propongono a pranzo e a cena, ghiotte prelibatezze da passeggio, dagli arrosticini abruzzesi alla vera fiorentina, la focaccia ligure e il cibo messicano. Novità di questa edizione sarà la festa della birra artigianale. Sempre nella Selva lo stand delle focaccette cucinate dai volontari dell’Anspi di Monti e il Nido delle vespe, a cura dell’asd Villafranchese. Divertimento per tutti al luna park: autoscontri, il castello incantato, il tagadà e altri giochi tradizionali per regalare un sorriso a grandi e piccini. Sono previsti anche concerti e musica dal vivo: stasera sul palco salirà il gruppo ‘Ho perso l’hammond’, domani Dj Morris e domenica Boom band. Stasera poi l’Imboscata Summer, grande festa organizzata da bar Madonna, Villafranca libera e Ritrovo di Filetto, con focaccette lunigianesi, birra, cocktail e la musica di Fabri B. E nel piccolo oratorio dedicato a San Genesio, patrono degli artisti, oggi il parroco don Pietro Giglio celebrerà funzioni alle 9, 10, 11 e alle 18.